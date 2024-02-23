Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война 2024 arrow Атака РФ по Одессе — погибший arrow

Атака РФ по Одессе — погибший

23 февраля 2024 23:49
обновлено: 00:23
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская
Взрывы в Одессе в пятницу 23 февраля – что известно о погибших
Дым поднимается после взрыва. Иллюстративное фото: скриншот
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская

Армия РФ в очередной раз атаковала дронами Одессу в пятницу, 23 февраля. В городе раздались взрывы. В результате обстрела вражеский дрон попал в жилой дом. Спасатели извлекли из-под завалов еще одну раненую женщину. А позже стало известно об одном погибшем.

Об этом сообщил глава Одесского ОВА Олег Кипер.

Атака РФ по Одессе — погибший - фото 1
Информация от Кипера. Фото: скриншот

Взрывы в Одессе 23 февраля

"В результате российской атаки по Одессе один погибший мужчина. Его тело сейчас деблокируют из-под завалов. Выражаю искренние соболезнования родным и близким…", — написал Кипер.

Как известно, оккупанты нанесли удар по Одессе в пятницу вечером. Из-за попадания беспилотника в городе значительные разрушения получил жилой дом. На месте "прилета" идет спасательно-поисковая операция.

Спасатели извлекли пострадавшую из-под завалов дома. Как указывает Кипер, женщина в тяжелом состоянии и ее уже госпитализировали. Она пробыла под завалами более двух часов.

Ранее Кипер сообщал, что в результате попадания в жилой дом в Одессе возник пожар. Пользователи соцсетей распространили первые фото и видео места, куда прилетел вражеский БПЛА.

Напомним, в ночь на 23 февраля враг также атаковал Одессу. В результате обстрела погибли три человека.

Одесса
взрыв
война в Украине
Россия
атака

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

14 февраля 2024
Новость с фото

23:29 Садовый ответил на слова вице-спикера Польши о "бандеровском языке"

13 февраля 2024
Новость с видео

21:34 Некоторые украинцы получают мобилизационные распоряжения — что это и кого касается

11 февраля 2024
Новость с видео

17:53Поляки высыпают зерно из украинских грузовиков, которые стоят на границе

10 февраля 2024

22:58 Украинка с рекордными баллами попала в финал нацотбора Швеции на Евровидение

15 февраля 2024
Новость с фото

06:34Взрывы гремят во Львове — ракетная атака на запад

17 февраля 2024

09:18 Зинченко уйдет из Арсенала в конце сезона — на украинца претендуют два клуба

10 февраля 2024

07:32 Победительница шоу "Танці з зірками" призвала украинцев прийти в себя — причем тут Зеленский

20:13 Авто украинцев могут зарегистрировать в ТЦК и запретить передвигаться между областями

16 февраля 2024
Новость с видео

16:54 Не вносите эти удобрения при посадке картофеля — клубень будет мелким и сгниет

Актуальное по теме