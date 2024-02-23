Взрывы в Одессе в пятницу 23 февраля – что известно о погибших

Дым поднимается после взрыва. Иллюстративное фото: скриншот

Армия РФ в очередной раз атаковала дронами Одессу в пятницу, 23 февраля. В городе раздались взрывы. В результате обстрела вражеский дрон попал в жилой дом. Спасатели извлекли из-под завалов еще одну раненую женщину. А позже стало известно об одном погибшем.

Об этом сообщил глава Одесского ОВА Олег Кипер.

Информация от Кипера. Фото: скриншот

Взрывы в Одессе 23 февраля

"В результате российской атаки по Одессе один погибший мужчина. Его тело сейчас деблокируют из-под завалов. Выражаю искренние соболезнования родным и близким…", — написал Кипер.

Как известно, оккупанты нанесли удар по Одессе в пятницу вечером. Из-за попадания беспилотника в городе значительные разрушения получил жилой дом. На месте "прилета" идет спасательно-поисковая операция.

Спасатели извлекли пострадавшую из-под завалов дома. Как указывает Кипер, женщина в тяжелом состоянии и ее уже госпитализировали. Она пробыла под завалами более двух часов.

Ранее Кипер сообщал, что в результате попадания в жилой дом в Одессе возник пожар. Пользователи соцсетей распространили первые фото и видео места, куда прилетел вражеский БПЛА.

Напомним, в ночь на 23 февраля враг также атаковал Одессу. В результате обстрела погибли три человека.