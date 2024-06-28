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Армия России, вероятно, потеряла целую бригаду под Волчанском, — Forbes

28 июня 2024 16:54
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Бригадир София
редактор
Война в Украине – россияне, вероятно, потеряли целую бригаду на Харьковщине
Российские десантники. Фото: Reuters
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

В мае этого года Россия открыла новый фронт, начав наступление на севере Харьковской области. В ходе боевых действий под Волчанском оккупанты, вероятно, потеряли целую воздушно-десантную бригаду.

Об этом сообщило издание Forbes в пятницу, 28 июня.

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Российское наступление на Харьковщину, вероятно, преследовало цель захвата большой территории для расположения тяжелой артиллерии вблизи Харькова или даже для оккупации города.

Однако недавно стало известно, что ВСУ уничтожили элитную российскую воздушно-десантную бригаду, которая расположилась в районе Волчанска три недели назад. Информация об этом появилась в телеграмм-канале "Николаевский Ванёк", где отмечается, что "вся 83-я воздушно-десантная бригада срочно отводится в тыл для восстановления боеспособности". Оккупанты понесли значительные потери, из-за чего им не удается продолжать боевые действия. Также сообщается, что у врага есть значительное количество потерь, включая 500-х, то есть солдат, отказавшихся воевать.

"Если это подтвердится, это будет серьезная потеря для новой российской северной группировки войск, включающей около семи полков и бригад. А потери россиян в Волчанске могут стать гораздо больше, поскольку выжившие из целого батальона — а это сотни военнослужащих — оказались запертыми на химическом заводе в центре Волчанска", — отмечается в статье.

Известно, что 83-я воздушно-десантная бригада считается элитным подразделением. Весной эта бригада активно участвовала в боях в Часовом Яр.

Напомним, что бойцы Национальной гвардии уничтожили российский штурмовой самолет Су-25. Это произошло в Донецкой области.

Ранее мы писали, что за прошедшие сутки украинским военным удалось ликвидировать немалое количество вражеской техники — танков, боевых бронированных машин, автомобильной техники и артиллерийских систем. Также враг потерял 1 170 человек личного состава.

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