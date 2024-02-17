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Армия РФ использует новейшие ракеты X-69 для атак по городам Украины

17 февраля 2024 21:17
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Армия РФ использует новейшие ракеты X-69 для атак по городам Украины
Крылатая ракета X-69. Иллюстративное фото: RG RU
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Российские оккупанты во время недавней массированной атаки по Украине применили новейшие крылатые ракеты X-69. Как известно, 7 февраля украинские силы ПВО сбили такую ракету, поэтому ее обломки стали доказательством того, что Россия обстреливает Украину из нового вооружения.

Об этом сообщило издание The War Zone.

Какое вооружение использует Россия для обстрела Украины

Также в этот день армия РФ применяла и другое новейшее оружие для атаки на Киев, а именно противокорабельную ракету "Циркон".

Известно, что некоторое время ракета X-69 находилась в разработке, однако начало полномасштабной войны в Украине дало толчок для того, чтобы разработать высокоточное дальнобойное вооружение, поэтому, вероятно, процесс создания этой ракеты ускорили.

Кроме того, в феврале 2023 года в Международном институте стратегических исследований заявили, что такая ракета "вероятно находится на завершающей стадии разработки или на стадии производства".

Напомним, ранее украинские аналитики идентифицировали северокорейскую баллистическую ракету, которая взорвалась на Киевщине.

Также в Украине заявили, что имеют доказательства того, что Россия впервые применила гиперзвуковую ракету "Циркон" при обстреле Киева 7 февраля. Однако в США пока не могут подтвердить такую информацию.

Киев
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война в Украине
Россия
ракетный удар

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