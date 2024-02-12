Армия Израиля нанесла удар по объектам ХАМАСа в Рафахе

Армия Израиля. Фото: twitter.com/idfonline

Израильские военные осуществили серию атак по объектам ХАМАСа в южной части Газы, вблизи города Рафах на границе с Египтом. В результате обстрелов погибли 37 человек, десятки получили ранения.

Об этом сообщает ЦАХАЛ и издание Reuters в понедельник, 12 февраля.

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Обстрелы объектов ХАМАС

За словами местных жителей, в нападениях участвовали израильские самолеты, танки и военные корабли, вследствие чего были повреждены две мечети и несколько жилых зданий.

До этого израильские военные дали указание мирному населению эвакуироваться из района.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил военным подготовить план эвакуации мирного населения Рафаха и ликвидации четырех батальонов ХАМАС, которые находятся в этой местности.

Напомним, Вооруженные силы Израиля обнаружили большую сеть подземных ходов, принадлежащих ХАМАСу, некоторые из которых проходили под зданием Организации Объединенных Наций по помощи палестинским беженцам (UNRWA) в Газе.

Ранее в канцелярии премьер-министра Израиля объявили о том, что члены ХАМАС намеревались провести теракты в Европе, Африке и на Ближнем Востоке.