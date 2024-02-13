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Арестович внезапно заявил, что Путин не хочет воевать против Украины

13 февраля 2024 21:26
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Арестович внезапно заявил, что Путин не хочет воевать против Украины
Алексей Арестович. Фото: ТСН
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Бывший внештатный советник Офиса Президента Украины Алексей Арестович убежден, что российский диктатор Владимир Путин не хочет воевать с Украиной. Он будто бы готов прекратить войну, поскольку на полном серьезе считает россиян и украинцев братскими народами.

Об этом Арестович заявил, комментируя недавнее интервью президента РФ американскому журналисту Такеру Карлсону.

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Путин не хочет воевать

"Я даю 121 процент — и это очень непопулярная мысль — воевать он не хочет. Ему тяжело морально воевать. Особенно с Украиной. Потому что, когда он говорит "это единый украинский и российский народ", он же реально, зараза, в это верит. И для него это гражданская война", — сказал Арестович

По его мнению, у Путина нет в планах "поглощения Украины" и "гибели Запада".

"Он по гороскопу Весы, он, извините, тяжело принимает радикальные решения", — добавил Арестович.

Арестович также высказал предположение, в каких условиях российский президент готов прекратить войну на данный момент.

"Предложение для Украины выглядит так: все то же, что было в Стамбуле, плюс четыре области", — говорит Арестович.

При этом он считает, что Украина еще может "поторговаться" по двум областям и Путин открыт для таких обсуждений.

Он считает, что следующее предложение Путина "через год или около того" будет хуже.

Ранее мы сообщали, что в ситуации с отставкой Залужного Арестович не хочет становиться на сторону ни бывшего Главнокомандующего ВСУ, ни Владимира Зеленского. По его словам, несмотря на то, что он имеет определенные упреки главе государства, его целью остается общее благо Украины.

Напоминаем, что Арестович был замечен в княжестве Монако, недалеко от Франции, во время прогулки по одному из luxury-районов города-государства.

война
владимир путин
Алексей Арестович
Украина
мир
Россия

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