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Арестович раптово заявив, що Путін не хоче воювати проти України

13 лютого 2024 21:26
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Арестович раптово заявив, що Путін не хоче воювати проти України
Олексій Арестович. Фото: ТСН
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Колишній позаштатний радник Офісу Президента України Олексій Арестович переконаний, що російський диктатор Володимир Путін не хоче воювати з Україною. Він буцімто готовий припинити війну, оскільки цілком серйозно вважає росіян та українців братніми народами. 

Про це Арестович заявив, коментуючи нещодавнє інтерв'ю президента РФ американському журналісту Такеру Карлсону.

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Путін не хоче воювати

"Я даю 121 відсоток — і це дуже непопулярна думка — воювати він не хоче. Йому важко морально воювати. Особливо з Україною. Тому що, коли він говорить "це єдиний український і російський народ", він же реально, зараза, в це вірить. І для нього це громадянська війна", — сказав Арестович

На його думку, у Путіна немає в планах "поглинання України" та "загибелі Заходу".

"Він по гороскопу Терези, він, даруйте, важко приймає радикальні рішення", — додав Арестович.

Арестович також висловив припущення, за яких умов російський президент готовий припинити війну на цей час.

"Пропозиція для України виглядає так: все те саме, що було в Стамбулі, плюс чотири області", — каже Арестович.

При цьому він вважає, що Україна ще може "поторгуватися" щодо двох областей, і Путін відкритий для таких обговорень.

Він вважає, що наступна пропозиція Путіна "через рік чи близько того" буде гіршою.

Раніше ми повідомляли, що у ситуації з відставкою Залужного, Арестович не хоче ставати на бік ні колишнього Головнокомандувача ЗСУ, ні Володимира Зеленського. За його словами, попри те, що він має певні докори до глави держави, його метою залишається спільне благо України

Нагадуємо, що Арестовича було помічено в князівстві Монако, неподалік від Франції, під час прогулянки одним із luxury-районів міста-держави.

війна
володимир путін
Олексій Арестович
Україна
світ
Росія

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