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Андрющенко рассказал, как выживают жители Мариуполя в оккупации и кошмаре от "кадыровцев"

8 февраля 2024 14:43
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Андрющенко рассказал, как выживают жители Мариуполя в оккупации и кошмаре от "кадыровцев"
Оккупанты на улицах Мариуполя. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что жители оккупированного города должны как-то выживать, поэтому им приходится всячески демонстрировать свою поддержку политике государства-агрессора и призвать сторонников Украины покинуть город. Впрочем, от этого их жизнь легче не становится.

В подтверждение своих слов Андрющенко обнародовал в Telegram переписку между жителями оккупированного города.

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Пост Андрющенко. Фото: скриншот

Жители Мариуполя должны выживать

"Даже не знаю, как комментировать. Мало кто из тех, кто в оккупации ждал Россию. Однако, к сожалению, люди должны там выживать и ждать деоккупацию", — написал Андрющенко.

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Коллаборант призывает убираться в Украину. Фото: скриншот

Впрочем, достаточно и тех жителей, которые прекрасно понимают, что настоящей причиной всех бед горожан являются российские оккупанты. Также недовольные жители подчеркивают, что не патриоты Украины, но просто не представляют, как жить в этом городе.

Андрющенко
Подписчик жалуется на тяжелые условия жизни. Фото: скриншот
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Ситуация в Мариуполе сложная. Фото: скриншот

Кроме того, жители оккупированного города жалуются, что народ ничего не решает в оккупированном городе. Жизнь в городе не предлагает никаких перспектив, а захватчики не выполнили обещаний.

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Возмутительный пост жителя Мариуполя. Фото: скриншот

Вдобавок ко всем перечисленным проблемам, жители подчеркивают, что город переполнили жители Чечни и Дагестана, которые поддерживают Россию и терроризируют местных жителей. Вдобавок к этому люди испытывают страх перед правоохранителями-оккупантами.

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Жители жалуются на трудную жизнь. Фото: скриншот

Ранее мы сообщали, что советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что партизаны из местной группы сопротивления "Ї" обезвредили вражеский грузовик. В нем российские оккупанты перевозили военное снаряжение на передовую.

Напомним, что граждане России хотят покупать квартиры в Мариуполе. Оккупационные власти привлекают их высокой зарплатой и низкими процентами под ипотеку.

Кроме того, Андрющенко заявил, что во временно оккупированный украинский город сегодня прибыл председатель Чечни Рамзан Кадыров с сыном. Впоследствии они скрылись из города из-за появления гражданского дрона, который снимал с высоты, как подростки играли в футбол.

Мариуполь
Украина
оккупанты
війна
Россия

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