Аналитики рассказали, сколько времени продержится Украина без помощи США

Украинские военные в бою. Фото: www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Без военной помощи со стороны Соединенных Штатов Украина продержится полгода. После этого она начнет проигрывать, европейские страны не смогут покрыть нехватку оружия.

Такое мнение обнародовало издание The New York Times.

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Украинская армия начнет приходить в упадок

По мнению западных аналитиков, опрошенных изданием, если США не согласуют военную помощь Киеву, украинская армия не потеряет боеспособность мгновенно, но деградация ее сил будет неизбежной.

Американская военная помощь критически важна для ВСУ. По данным СМИ, европейские страны имеют силы, чтобы восполнить этот пробел.

Майкл Кофман, эксперт из России из Фонда Карнеги, считает, что отсутствие дальнейшей американской помощи отразится на "мрачной и отрицательной траектории" во второй половине этого года.

Ранее мы говорили, что Сенат Соединенных Штатов Америки не поддержал законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню. К тому же речь идет о новом финансировании для защиты границ.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг объяснил, почему США и страны Европы должны поддерживать Украину в войне с Россией. По его словам, помощь нашей стране союзникам следует воспринимать не как благотворительность, а как вклад в безопасность.