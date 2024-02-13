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В половині областей України лунає повітряна тривога

13 лютого 2024 23:38
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
В половині областей України лунає повітряна тривога
Ворожа ракета над Україною. Фото: Повітряні сиди
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

В половині областей України лунає повітряна тривога. Існує загроза застосування ворогом балістичного озброєння.

Про це повідомили у Повітряних силах України.

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Повідомлення про повітряну тривогу. Фото: скриншот

Повітряна тривога в Україні

На значній території України лунає сигнал повітряної тривоги. Це пов'язано з загрозою застосування ворогом балістичного озброєння.

Українців закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях.

мапа
Мапа повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, ворог зменшив кількість ракетоносіїв в акваторії Чорного моря. Наразі на рейді присутній один ракетоносій, тож ризик обстрілів залишається.

Також ми писали, що Болгарія, Румунія і Туреччина можуть розпочати роботу у рамках Об'єднаної групи з розмінування Чорного моря у квітні-травні цього року. Ці три країни вже давно проводять спільні навчання, щоб бути готовими до такої ситуації.

війна
ЗСУ
Україна
повітряна тривога
ракетний удар

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