Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война 2024 arrow Жорин показал кадры уличных боев в Авдеевке глазами украинского бойца arrow

Жорин показал кадры уличных боев в Авдеевке глазами украинского бойца

18 февраля 2024 13:36
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Жорин показал кадры уличных боев в Авдеевке глазами украинского бойца
Украинские воины во время уличных боев в Авдеевке. Фото: скриншот из видео
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Третьей штурмовой роте показали городские бои в Авдеевке глазами украинского военного. На видео можно увидеть разрушенные дома и все вокруг города.

Соответствующее видео опубликовала прессслужба 3 Штурмовой Роты, 1 ШБ, 3 ОШБр в Telegram в воскресенье, 18 февраля.

Уличные бои в Авдеевке

"Авдеевка: городские бои. На видео работа бойцов 3 Штурмовой роты, 1 Штурмового батальона, 3 ОШБр", — написали в сообщении.

Также такими кадрами поделился и заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин. По его словам, Авдеевка стала еще одним городом-призраком.

"Авдеевка глазами бойца 3 роты 1 штурмбата нашей Третьей штурмовой. В таких условиях проходили городские бои, хотя слово "городские" — это очень условно. Авдеевка — еще один город-призрак", — отметил военный.

Отметим, что 17 февраля Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский приказал вывести украинские подразделения из Авдеевки. Поэтому украинские воины отошли из города на другие подготовленные позиции.

В свою очередь командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщил, что в течение четырех месяцев активной оборонной операции города Авдеевки украинские воины ликвидировали 47 186 российских оккупантов.

россияне
оккупанты
Авдеевка
война в Украине
штурмовая бригада
Максим Жорин

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

13 февраля 2024

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

7 февраля 2024

19:34 Под корой Земли обнаружен подземный водный мир и другая жизнь

5 февраля 2024
Новость с фото

05:31В Киеве прогремели два взрыва, — соцсети

7 февраля 2024
Новость с видео

03:14 Эти деревья нельзя сажать на участке — опасность для здоровья и дома

Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

14 февраля 2024
Новость с фото

23:29 Садовый ответил на слова вице-спикера Польши о "бандеровском языке"

13 февраля 2024
Новость с видео

21:34 Некоторые украинцы получают мобилизационные распоряжения — что это и кого касается

8 февраля 2024

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в феврале

Актуальное по теме