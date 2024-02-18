Жорин показал кадры уличных боев в Авдеевке глазами украинского бойца

Украинские воины во время уличных боев в Авдеевке. Фото: скриншот из видео

В Третьей штурмовой роте показали городские бои в Авдеевке глазами украинского военного. На видео можно увидеть разрушенные дома и все вокруг города.

Соответствующее видео опубликовала прессслужба 3 Штурмовой Роты, 1 ШБ, 3 ОШБр в Telegram в воскресенье, 18 февраля.

Уличные бои в Авдеевке

"Авдеевка: городские бои. На видео работа бойцов 3 Штурмовой роты, 1 Штурмового батальона, 3 ОШБр", — написали в сообщении.

Также такими кадрами поделился и заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин. По его словам, Авдеевка стала еще одним городом-призраком.

"Авдеевка глазами бойца 3 роты 1 штурмбата нашей Третьей штурмовой. В таких условиях проходили городские бои, хотя слово "городские" — это очень условно. Авдеевка — еще один город-призрак", — отметил военный.

Отметим, что 17 февраля Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский приказал вывести украинские подразделения из Авдеевки. Поэтому украинские воины отошли из города на другие подготовленные позиции.

В свою очередь командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщил, что в течение четырех месяцев активной оборонной операции города Авдеевки украинские воины ликвидировали 47 186 российских оккупантов.