Угроза ракетного удара – воздушная тревога охватила новые области
18 февраля 2024 00:07
обновлено: 00:11
Запуск ракеты в ночное небо. Фото: freepik.com
Воздушная тревога в Украине в воскресенье 18 февраля распространилась на Харьковскую область. Около 23.00 опасность охватила Черниговскую, Полтавскую, Сумскую и другие. Жителей Харьковщины предупреждают о ракетной опасности.
Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины .
Украинские защитники предупреждают о ракетной опасности в Харьковской области
Также военные отмечают, что беспилотники изменили курс, и теперь следуют из Сумской в Полтавскую область, направляясь на юг.
В настоящее время под угрозой следующие области:
- Черниговская,
- Сумская,
- Полтавская,
- Харьковская,
- Донецкая.
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