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Угроза ракетного удара – воздушная тревога охватила новые области

18 февраля 2024 00:07
обновлено: 00:11
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Угроза ракетного удара – воздушная тревога охватила новые области
Запуск ракеты в ночное небо. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Воздушная тревога в Украине в воскресенье 18 февраля распространилась на Харьковскую область. Около 23.00 опасность охватила Черниговскую, Полтавскую, Сумскую и другие. Жителей Харьковщины предупреждают о ракетной опасности.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины .

Украинские защитники предупреждают о ракетной опасности в Харьковской области

Также военные отмечают, что беспилотники изменили курс, и теперь следуют из Сумской в Полтавскую область, направляясь на юг.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

В настоящее время под угрозой следующие области:

  • Черниговская,
  • Сумская,
  • Полтавская,
  • Харьковская,
  • Донецкая.
Карта воздушной тревоги в Украине 18 февраля
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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