Угроза ракетного удара – воздушная тревога охватила новые области

Запуск ракеты в ночное небо. Фото: freepik.com

Воздушная тревога в Украине в воскресенье 18 февраля распространилась на Харьковскую область. Около 23.00 опасность охватила Черниговскую, Полтавскую, Сумскую и другие. Жителей Харьковщины предупреждают о ракетной опасности.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины .

Украинские защитники предупреждают о ракетной опасности в Харьковской области

Также военные отмечают, что беспилотники изменили курс, и теперь следуют из Сумской в Полтавскую область, направляясь на юг.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

В настоящее время под угрозой следующие области:

Черниговская,

Сумская,

Полтавская,

Харьковская,

Донецкая.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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