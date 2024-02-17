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Взрывы в Днепропетровской области — под атакой Павлоградский район

17 февраля 2024 23:14
обновлено: 23:49
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Сильные взрывы в Павлоградском районе сейчас 17 февраля — местные власти выступили с заявлением
Сильные взрывы в ночном городе. Иллюстративное фото: twitter.com/ukraine_map
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Взрывы в Днепропетровской области раздались в субботу, 17 февраля. Это последствия работы сил ПВО. Пока опасность в регионе не объявлена.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Взрывы в Днепропетровской области сейчас, 17 февраля

Глава ОВА отметил, что взрывы в Днепропетровской области — работа украинских защитников.

"Минус вражеский БпЛА. ВвК "Восток" сбили беспилотник над Павлоградским районом", — рассказал Лысак.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала руководителя Днепропетровской ОВА Сергея Лысака
Скриншот сообщения из телеграмм-канала руководителя Днепропетровской ОВА Сергея Лысака

Опасность ударных БпЛА объявлена в следующих областях:

  • Черниговской,
  • Сумской,
  • Полтавской,
  • Донецкой.
Карта воздушной тревоги в Украине 17 февраля
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что взрывы в субботу, 17 февраля, раздавались и в Днепре. Это произошло около 21:20, по словам местных, было очень громко.

Также мы сообщали, что глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, сколько раз россияне обстреляли область за сутки 17 февраля. Он уточнил, что враг целенаправленно атакует гражданскую инфраструктуру.

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