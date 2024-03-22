В ВВС сообщают об угрозе баллистики — где объявлена тревога
22 марта 2024 18:18
обновлено: 18:33
Пуск баллистической ракеты "Искандер". Фото: росСМИ
В отдельных регионах Украины объявлена воздушная тревога. Сообщается о ракетной угрозе со стороны временно оккупированного Крыма.
Об этом сообщают Воздушные силы Украины.
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По сообщению ВВС, сохраняется угроза запуска баллистических ракет.
В то же время, по сообщению мониторинговых каналов, ракетная угроза сохраняется для Днепра.
По состоянию на 18:27 карта воздушных тревог по Украине выглядит так:
Напомним, ранее в Украине была объявлена воздушная тревога из-за пусков ракет с российских стратегических бомбардировщиков-ракетоносителей Ту-95.
В то же время сирены звучали и из-за взлета с аэродрома "Саваслейка" истребителя-перехватчика МиГ-31.
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