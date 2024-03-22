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В ВВС сообщают об угрозе баллистики — где объявлена тревога

22 марта 2024 18:18
обновлено: 18:33
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
В ВВС сообщают об угрозе баллистики — где объявлена тревога
Пуск баллистической ракеты "Искандер". Фото: росСМИ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В отдельных регионах Украины объявлена воздушная тревога. Сообщается о ракетной угрозе со стороны временно оккупированного Крыма.

Об этом сообщают Воздушные силы Украины.

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По сообщению ВВС, сохраняется угроза запуска баллистических ракет.

В ВВС сообщают об угрозе баллистики — где объявлена тревога
Источник: Telegram

В то же время, по сообщению мониторинговых каналов, ракетная угроза сохраняется для Днепра.

В ВВС сообщают об угрозе баллистики — где объявлена тревога
Источник: Telegram

По состоянию на 18:27 карта воздушных тревог по Украине выглядит так:

В ВВС сообщают об угрозе баллистики — где объявлена тревога - фото 3
Источник: alerts.in.ua

Напомним, ранее в Украине была объявлена воздушная тревога из-за пусков ракет с российских стратегических бомбардировщиков-ракетоносителей Ту-95.

В то же время сирены звучали и из-за взлета с аэродрома "Саваслейка" истребителя-перехватчика МиГ-31.

Крым
Днепр
Украина
воздушная тревога
ракеты

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