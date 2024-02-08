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В Одессе прозвучала серия громких взрывов — что известно

8 февраля 2024 00:22
обновлено: 00:41
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская
Взрывы в Одессе сейчас 8 февраля - что известно об атаке
Огонь после взрыва. Фото: скриншот
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская

Взрывы в Одессе в четверг, 8 февраля, раздались в 00:10. В городе в 23:56 была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают местные телеграммы-каналы.

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Соцсети сообщают о мощных взрывах в городе и окрестностях. По данным местных пабликов, уже работает система ПВО.

"Черноморск/Таирово будет громко, отходите от окон. Фонтанка — также отходите от окон. Лиманка, Аркадия, — осторожно также. Центр — угроза "шахедов". Цель в районе Рыбаковки", — говорится в сообщениях.

В Одессе раздались взрывы
В Одессе раздались взрывы. Фото: скриншот

В Воздушных силах ВСУ подтвердили атаку БпЛА.

"БпЛА из акватории Черного моря в направлении Одессы", — сообщили военные.

Жителей города призывают находиться в укрытиях отбоя воздушной тревоги.

Тем временем воздушная тревога по состоянию на 00:28 8 февраля объявлена в 14 областях Украины. А именно:

  • Запорожский
  • Полтавской
  • Днепропетровской
  • Харьковской
  • Сумской
  • Николаевской
  • Херсонской
  • Черкасский
  • Кировоградской
  • Одесский
  • Винницкой
  • Донецкой
  • Луганской
  • Хмельницкий
Карта воздушных тревог 8 февраля
Карта воздушных тревог 8 февраля. Фото: скриншот

Кроме Одессы под угрозой Винницкая и Николаевская области.

"БПЛА в Винницкой области изменили направление движения и двигаются с севера в направлении Винницы через Калиновку. БпЛА из Черного моря заходят в Николаевскую область курс северный.", — сообщили в ВС ВСУ.

В ПС ВСУ рассказали об угрозе атак РФ 8 февраля
В ПС ВСУ рассказали об угрозе атак РФ 8 февраля. Фото: скриншот

Напомним, 7 февраля в Киеве раздались взрывы , а в области и в столице работали средства ПВО. По словам мэра столицы Виталия Кличко, взрывы прогремели в Днепровском районе города, из-за чего часть домов осталась без света .

Позже стало известно, что из-за российских обстрелов в Киеве вспыхнул многоэтажный дом в Голосеевском районе. Виталий Кличко подчеркнул, что городские власти берут на себя расходы на восстановление дома.

Впоследствии также стало известно, что количество жертв во время обстрела Киева крылатыми ракетами составило четыре человека убитыми и 40 ранеными. По официальным данным, в небе над столицей было сбито около 20 вражеских крылатых ракет. Очевидцы рассказали нашим журналистам , что вражеские цели двигали на столицу двумя волнами.

Одесса
взрыв
беспилотники
дрон Шахид-136
воздушная тревога
война в Украине

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