В направлении Днепра летит управляемая авиационная ракета, — Воздушные силы

Ракета в небе. Иллюстративное фото: УНИАН

Российские военные в воскресенье, 18 февраля, запустили управляемую авиационную ракету в направлении Днепра. Вероятно, это ракета Х-59.

Об этом сообщают Воздушные силы.

Ракетная атака на Днепр

"Управляемая авиационная ракета, предположительно Х-59, в направлении Днепра!" — говорится в сообщении.

Скриншот сообщения Воздушных сил

Ранее Воздушные силы сообщали, что оккупанты запустили управляемые авиационные бомбы по Запорожской области. Для этого они применили тактическую авиацию.

Скриншот сообщения Воздушных сил

Напомним, в Запорожском направлении российские захватчики 17 февраля начали наступление. Там их разгромили Силы обороны Украины, враг отошел на прежние позиции.

Также мы писали, что 18 февраля украинская ПВО уничтожила еще один вражеский самолет. В небе над Украиной защитники сбили Су-34.