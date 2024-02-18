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В Краматорске выросло количество погибших — в ОВА показали последствия удара по Донетчине

18 февраля 2024 02:18
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В Краматорске выросло количество погибших — в ОВА показали последствия удара по Донетчине
Разбор последствий российских обстрелов в Краматорске. Фото: t.me/VadimFilashkin_donoda
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Спасатели извлекли из-под завалов тело еще одной жертвы российской агрессии в Краматорске Донецкой области в субботу, 17 февраля. Как известно, россияне нанесли ракетный удар по частному сектору и убили двух человек.

Об этом сообщает глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин в Telegram.

Последствия удара РФ по Краматорску и Славянску

"Еще один погибший в Краматорске. Спасатели извлекли из-под завалов дома тело 23-летнего мужчины", — отметил председатель ОВА.

По его словам, под развалинами находится еще один человек.

Также Филашкин уточнил, что 26 спасателей продолжают работу в Краматорске, еще 24 — в Славянске.

"В настоящее время известно о двух погибших в доме в Краматорске. В Славянске на месте удара по школе поисковая операция продолжается — предположительно, под завалами находится мужчина", — добавил глава областной администрации.

Напомним, что российские оккупанты в субботу, 17 февраля, обстреляли Краматорск и Славянск на Донетчине. Заместитель руководителя Офиса Президента Алексей Кулеба рассказал о последствиях удара.

Также мы сообщали, что в тот же вечер в субботу, 17 февраля, оккупанты нанесли удары по Купянску Харьковской области. В результате погибла одна женщина.

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