В Краматорске выросло количество погибших — в ОВА показали последствия удара по Донетчине
Спасатели извлекли из-под завалов тело еще одной жертвы российской агрессии в Краматорске Донецкой области в субботу, 17 февраля. Как известно, россияне нанесли ракетный удар по частному сектору и убили двух человек.
Об этом сообщает глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин в Telegram.
Последствия удара РФ по Краматорску и Славянску
"Еще один погибший в Краматорске. Спасатели извлекли из-под завалов дома тело 23-летнего мужчины", — отметил председатель ОВА.
По его словам, под развалинами находится еще один человек.
Также Филашкин уточнил, что 26 спасателей продолжают работу в Краматорске, еще 24 — в Славянске.
"В настоящее время известно о двух погибших в доме в Краматорске. В Славянске на месте удара по школе поисковая операция продолжается — предположительно, под завалами находится мужчина", — добавил глава областной администрации.
Напомним, что российские оккупанты в субботу, 17 февраля, обстреляли Краматорск и Славянск на Донетчине. Заместитель руководителя Офиса Президента Алексей Кулеба рассказал о последствиях удара.
Также мы сообщали, что в тот же вечер в субботу, 17 февраля, оккупанты нанесли удары по Купянску Харьковской области. В результате погибла одна женщина.
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