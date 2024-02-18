Россияне запустили КАБы по Запорожью, — Воздушные силы

Управляемая авиабомба УПАБ-500Б. Иллюстративное фото: росСМИ

Российские захватчики в воскресенье, 18 февраля, запустили управляемые авиационные бомбы по Запорожской области. Для этого враг применил тактическую авиацию.

Об этом сообщили Воздушные силы в Telegram.

РФ запустила КАБы по Запорожью

"Пуски управляемых авиационных бомб тактической авиацией в Запорожье", — говорится в сообщении.

Скриншот поста Воздушных сил

Также ранее воздушные силы предупреждали об активности вражеской тактической авиации на восточном направлении.

Скриншот поста Воздушных сил

Известно, что воздушная тревога объявлена на востоке Украины.

Карта воздушных тревог. Фото: alerts

Напомним, в Запорожском направлении российские захватчики 17 февраля начали наступление. Там их разгромили Силы обороны Украины, враг отошел на прежние позиции.

Также мы писали, что 18 февраля украинская ПВО уничтожила еще один вражеский самолет. В небе над Украиной защитники сбили Су-34.