Родные опознали тела воинов, которых оставили ранеными в Авдеевке до прихода армии РФ, — СМИ

Разрушенная Авдеевка. Иллюстративное фото: REUTERS

Родные раненых украинских военных в Авдеевке, которых россияне взяли в плен после захвата позиции "Зенит", опознали их тела на видео, которое распространяется в соцсетях. Журналистам удалось пообщаться с родственниками троих воинов, которые остались ранеными на этой позиции в Авдеевке.

Об этом сообщает издание "Слідство Інфо".

Судьба раненого военного Ивана Житника

Сестра военного Ивана Житника с позывным "Джанго" Екатерина рассказала, что ей позвонил брат и сказал, что получил ранение, а с ним в шахте было еще четверо тоже пострадавших бойцов 110-й бригады ВСУ. Также остался еще один военный, у него не было ранения, однако он остался с побратимами.

Иван Житник с позывным "Джанго". Фото: Следствие Инфо

"Им (раненым) сказали, чтобы они ждали машину, а всех целых забрали. И они эту машину ждали полтора дня. И когда они поняли, что никто за ними не приедет, то начали всем звонить. Ваня, когда мне звонил, у него такие боли были, его там обкололи всем, что у них оставалось, но медикаменты заканчивались и еда тоже", — отметила женщина.

Разговор с "Джанго". Скриншот с видео

Известно, что разговор между ними попал в соцсети. Екатерина утверждает, что ничего не публиковала, однако послала видео родственникам.

Позже зять Екатерины по видеосвязи позвонил по телефону "Джанго".

"Брат сказал, что командование договорилось, чтобы их забрали россияне, потому что наши к ним уже не доберутся", — добавила она.

Во время видеоразговора зять Екатерины увидел, как в шахту вошли оккупанты и сказали всем выходить.

"И зять говорит нам: я вижу, как заходят россияне, и говорят: "Встали, вышли, мы вас нести не будем". Зять еще пытался с ним поговорить, а они сказали брату выключить телефон", — отметила Екатерина.

Что известно о бойце Андрее Дубницком

Затем в российских пабликах журналисты увидели видео, на котором видно военных ВСУ, у одного из них была перебинтована голова. Видео снято на позиции "Зенита". Также у одного из убитых на руке есть тату в форме креста. Виктору Биляку удалось идентифицировать этого мужчину. Им оказался военный 110-й бригады Андрей Дубницкий с позывным "Байрактар".

Андрей Дубницкий с позывным "Байкрактар". Фото: Следствие Инфо

"Последнее сообщение было в 12:00, что будет плен", — сообщила жена "Байрактара" Людмила.

Уже 16 февраля женщина поехала в военкомат, чтобы узнать о муже, однако там ей ничего не сказали.

"Мне сказали, что свяжутся, но никто не связался, я вырубилась", — рассказала она.

Уже вечером Людмила проснулась и начала поиски информации о мужчине в пабликах РФ. Она узнала его тело по татуировке. В Авдеевке он был с марта 2022 года.

Ранение защитника Георгия Павлова

Кроме того, на этом видео был Георгий Павлов с позывным "Панда". Его смогла узнать мама Инна.

"Они три дня ждали машину, он еще тогда не был ранен, и 14-го получил ранения, у него осколочные ранения, спина… Я его очень просила, сынок, сдайся в плен, ты мне нужен живой. У него маленький ребенок — 5 лет, сын Андрюша. А он говорит: "Мама, я воин". Хотелось бы верить, что они живы. Самое большое, что я сейчас хочу, — это найти своего сына. Хочу увидеть своего сына — ему будет 30 лет в этом году", — сказала женщина.

Георгий Павлов с позывным "Панда". Фото: Следствие Инфо

Поэтому журналисты обратились в пресс-службу 110-й отдельной механизированной бригады. Им сказали, что такие данные следует проверить, ведь такая информация не может точно подтвердиться или опровергнуться.

В свою очередь журналист Юрий Бутусов назвал фамилии шести военнослужащих. По его информации, на позиции также оставались Барановский, Савосик и Зинчук.

"Список из шести тяжело раненых украинских военнослужащих 110-й механизированной бригады, которых оставили во время прорыва из опорного пункта "Зенит" под Авдеевкой 14 февраля. Эти раненые не могли передвигаться самостоятельно, средства эвакуации для их вывоза отсутствовали. Из-за полного окружения "Зенита" какая-то техника проехать для эвакуации не смогла", — подчеркнул журналист.

По его словам, россияне 16 февраля опубликовали видео пяти погибших украинцев на опорной позиции "Зенита". Их тела были свалены в воду.

"Родственники опознали среди погибших трех военных, которых оставили ранеными на "Зените": Георгия Павлова, Андрея Дубницкого, Ивана Житника. Таким образом, российские военные расстреляли беспомощных невооруженных раненых, которых захватили в плен, и которые не могли передвигаться", — добавил Бутусов.

Он подчеркнул, что пока неизвестно о других трех раненых, которых захватили в плен на "Зените". Военкор отметил, что невозможно на российском видео опознать все тела.

Скриншот сообщения из Facebook Юрия Бутусова

Напомним, ранее появились кадры городских боев из Авдеевки. На видео можно увидеть разрушенные дома и все вокруг города.

Также мы писали, что 17 февраля Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский приказал вывести украинские подразделения из Авдеевки. Поэтому украинские воины отошли из города на другие подготовленные позиции.