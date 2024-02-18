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Rheinmetall откроет в Украине завод по производству снарядов — подписан меморандум

18 февраля 2024 11:23
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Rheinmetall откроет в Украине завод по производству снарядов — подписан меморандум
Подписание меморандума по Rheinmetall. Фото: Twitter/Rheinmetall
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall намерен открыть новый завод в Украине. На предприятии будут производить артиллерийские боеприпасы.

Об этом сообщила пресс-служба Rheinmetall в Twitter.

Rheinmetall откроет завод в Украине

"Самый крупный европейский производитель боеприпасов Rheinmetall планирует открыть новый завод боеприпасов в Украине", — говорится в сообщении.

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Подписание меморандума. Фото: Twitter/Rheinmetall

Соответствующий меморандум был подписан в присутствии министра стратегических отраслей промышленности Украины Александра Камышина и посла SE Алексея Макеева во время Мюнхенской конференции по безопасности.

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Подписание меморандума. Фото: Twitter/Rheinmetall

Новый завод будет выпускать в год шестизначное количество артиллерийских снарядов 155 мм калибра и метательные заряды.

Известно, что Rheinmetall будет принадлежать 51% акций совместного предприятия, а украинскому — 49%.

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Скриншот поста Rheinmetall

Напомним, участники Контактной группы по обороне Украины "Рамштайн-19" сосредоточились на обсуждении усиления производства артиллерийских боеприпасов и военного оборудования в Европе.

Также мы писали, что канцлер Германии Олаф Шольц призвал страны ЕС перейти к крупномасштабному производству оборонного оборудования. По его словам, это необходимо, чтобы успешно сдерживать российскую агрессию.

Германия
завод
боеприпасы
война в Украине
производство

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