РФ запустила по Украине "шахеды" - где сейчас летят БпЛА

Беспилотник над областями. Фото: REUTERS

Воздушная тревога в Украине в субботу 17 февраля охватила ряд областей, а именно Черниговскую, Сумскую, Полтавскую и другие. Беспилотники из восточных областей направляются к западу, есть вероятность объявления опасности в соседних областях.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины .

По данным военных, обнаружено движение вражеских беспилотников из Сумской и Полтавской областей курсом на запад.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Воздушная тревога распространилась на следующие области:

Черниговскую,

Сумскую,

Полтавскую,

Донецк.

Традиционно также опасность продолжается во временно оккупированной Луганской области и аннексированном Крыму.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 23:31. Мониторинговый паблик "Николаевский Ванек" анонсировал новые группы беспилотников в сторону Украины из Курской области РФ.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Николаевский Ванек"

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