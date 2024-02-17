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РФ запустила по Украине "шахеды" - где сейчас летят БпЛА

17 февраля 2024 23:05
обновлено: 23:32
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
РФ запустила по Украине "шахеды" - где сейчас летят БпЛА
Беспилотник над областями. Фото: REUTERS
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Воздушная тревога в Украине в субботу 17 февраля охватила ряд областей, а именно Черниговскую, Сумскую, Полтавскую и другие. Беспилотники из восточных областей направляются к западу, есть вероятность объявления опасности в соседних областях.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины .

По данным военных, обнаружено движение вражеских беспилотников из Сумской и Полтавской областей курсом на запад.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Воздушная тревога распространилась на следующие области:

  • Черниговскую,
  • Сумскую,
  • Полтавскую,
  • Донецк.

Традиционно также опасность продолжается во временно оккупированной Луганской области и аннексированном Крыму.

Карта воздушной тревоги в Украине 17 февраля
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 23:31. Мониторинговый паблик "Николаевский Ванек" анонсировал новые группы беспилотников в сторону Украины из Курской области РФ.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Николаевский Ванек"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Николаевский Ванек"

Новость дополняется...

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