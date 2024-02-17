РФ запустила по Украине "шахеды" - где сейчас летят БпЛА
Воздушная тревога в Украине в субботу 17 февраля охватила ряд областей, а именно Черниговскую, Сумскую, Полтавскую и другие. Беспилотники из восточных областей направляются к западу, есть вероятность объявления опасности в соседних областях.
Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины .
По данным военных, обнаружено движение вражеских беспилотников из Сумской и Полтавской областей курсом на запад.
Воздушная тревога распространилась на следующие области:
- Черниговскую,
- Сумскую,
- Полтавскую,
- Донецк.
Традиционно также опасность продолжается во временно оккупированной Луганской области и аннексированном Крыму.
Обновлено 23:31. Мониторинговый паблик "Николаевский Ванек" анонсировал новые группы беспилотников в сторону Украины из Курской области РФ.
Новость дополняется...
Читайте Новини.LIVE!