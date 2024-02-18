Полтавская область под атакой "шахедов" сейчас 18 февраля — раздаются взрывы

Полтавская область под атакой "шахедов" — местные заявляют о взрывах
Взрывы в Полтавской области в воскресенье, 18 февраля, раздались во время воздушной тревоги, объявленной в этом регионе и соседних областях. По данным украинских военных, перед взрывами в сторону Полтавы летели вражеские беспилотники. Ранее взрывы раздавались в Харьковской области.
Об этом сообщают соцсети.
Взрывы в Полтавской области сейчас 18 февраля
По информации СМИ, в Полтавской области местные жители сообщают о взрывах.
Ранее Воздушные силы предупреждали жителей Полтавщины о летевших курсом на Полтаву беспилотниках.
На данный момент ряд областей Украины, среди которых Полтавская, Сумская, Харьковская и другие, охватила воздушная тревога. Объявлена угроза ударных БпЛА.
Напомним, что взрывы гремели и в Харькове в воскресенье, 18 февраля. Воздушные силы предупреждали проживающих в регионе украинцев о ракетной опасности.
Также мы сообщали, что в Днепропетровской области тоже гремели взрывы, произошедшие в субботу, 17 февраля. Опасность в регионе не была объявлена. Глава местной ОВА Сергей Лысак рассказал подробности атаки.
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