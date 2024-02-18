Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война 2024 arrow Полтавская область под атакой "шахедов" — местные заявляют о взрывах arrow

Полтавская область под атакой "шахедов" — местные заявляют о взрывах

18 февраля 2024 00:58
обновлено: 01:55
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Полтавская область под атакой "шахедов" сейчас 18 февраля — раздаются взрывы
Пожар после взрыва в ночное время. Иллюстративное фото: росСМИ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Взрывы в Полтавской области в воскресенье, 18 февраля, раздались во время воздушной тревоги, объявленной в этом регионе и соседних областях. По данным украинских военных, перед взрывами в сторону Полтавы летели вражеские беспилотники. Ранее взрывы раздавались в Харьковской области.

Об этом сообщают соцсети.

Взрывы в Полтавской области сейчас 18 февраля

По информации СМИ, в Полтавской области местные жители сообщают о взрывах.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Общественное новости"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Суспільне новини"

Ранее Воздушные силы предупреждали жителей Полтавщины о летевших курсом на Полтаву беспилотниках.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

На данный момент ряд областей Украины, среди которых Полтавская, Сумская, Харьковская и другие, охватила воздушная тревога. Объявлена угроза ударных БпЛА.

Карта воздушной тревоги в Украине 18 февраля
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что взрывы гремели и в Харькове в воскресенье, 18 февраля. Воздушные силы предупреждали проживающих в регионе украинцев о ракетной опасности.

Также мы сообщали, что в Днепропетровской области тоже гремели взрывы, произошедшие в субботу, 17 февраля. Опасность в регионе не была объявлена. Глава местной ОВА Сергей Лысак рассказал подробности атаки.

взрыв
беспилотники
обстрелы
Полтавская область
оккупанты
воздушная тревога
война в Украине
війна
атака

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

13 февраля 2024

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

7 февраля 2024

19:34 Под корой Земли обнаружен подземный водный мир и другая жизнь

4 февраля 2024

11:21 Приходько высмеяла Нацотбор Евровидения и назвала своего фаворита

5 февраля 2024
Новость с фото

05:31В Киеве прогремели два взрыва, — соцсети

7 февраля 2024
Новость с видео

03:14 Эти деревья нельзя сажать на участке — опасность для здоровья и дома

Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

14 февраля 2024
Новость с фото

23:29 Садовый ответил на слова вице-спикера Польши о "бандеровском языке"

4 февраля 2024

06:40 Цены на цветной металл в Украине — сколько стоит сдать 1 кг меди в начале февраля

Актуальное по теме