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Оккупанты в Мелитополе показывали детям гранатомет и нажали на курок — есть раненые

18 февраля 2024 04:42
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Оккупанты в Мелитополе показывали детям гранатомет и нажали на курок — есть раненые
Дети на спортивных соревнованиях в мелитопольском спорткомплексе №3. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров заявил, что в спорткомплексе во временно оккупированном Мелитополе раздался мощный взрыв. Как оказалось, россияне принесли гранатомет и во время демонстрации его детям нажали на курок.

Об этом Иван Федоров написал в Telegram в субботу, 17 февраля.

Оккупанты нажали на курок гранатомета в детском спорткомплексе

"Оккупанты не только беспрестанно наносят авиационных ударов по подконтрольной Украине территории, они еще и сами создают "чрезвычайные ситуации" на ВОТ", — отметил глава ОВА.

Федоров рассказал, что оккупанты во время спортивных соревнований принесли в мелитопольский спорткомплекс №3 гранатомет и нажали на курок. В здании вылетели окна, проводилась эвакуация детей, несколько человек ранены.

"Через десятки свидетелей оккупанты вынуждены были признаться: сегодня детям во время турнира по самбо они... демонстрировали ручной противотанковый гранатомет. "Демонстрант" нажал на курок. Как результат — несколько человек получили травмы", — рассказал чиновник.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала руководителя Запорожской ОВА Ивана Федорова
Скриншот сообщения из телеграмм-канала руководителя Запорожской ОВА Ивана Федорова
Скриншот сообщения из телеграмм-канала руководителя Запорожской ОВА Ивана Федорова
Скриншот сообщения из телеграмм-канала руководителя Запорожской ОВА Ивана Федорова

Напомним, что оккупационные власти в Запорожской области постепенно искажают населенные пункты региона. Так, Федоров рассказал, что из Мелитополя враг сделал свалку. В большинстве оккупированных городов есть проблемы с постоянным водоснабжением и электроэнергией.

Также мы сообщали, что оккупанты заставили владельцев гостиниц и баз отдыха сообщать обо всех посетителях, которые туда приезжают. По словам Федорова, россияне еще на один шаг стали ближе к "тоталитарному контролю на ВОТ".

оружие
дети
взрыв
Запорожская область
оккупанты
Иван Федоров
Мелитополь
оккупация
война в Украине
війна

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