Оккупанты в Мелитополе показывали детям гранатомет и нажали на курок — есть раненые
Глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров заявил, что в спорткомплексе во временно оккупированном Мелитополе раздался мощный взрыв. Как оказалось, россияне принесли гранатомет и во время демонстрации его детям нажали на курок.
Об этом Иван Федоров написал в Telegram в субботу, 17 февраля.
Оккупанты нажали на курок гранатомета в детском спорткомплексе
"Оккупанты не только беспрестанно наносят авиационных ударов по подконтрольной Украине территории, они еще и сами создают "чрезвычайные ситуации" на ВОТ", — отметил глава ОВА.
Федоров рассказал, что оккупанты во время спортивных соревнований принесли в мелитопольский спорткомплекс №3 гранатомет и нажали на курок. В здании вылетели окна, проводилась эвакуация детей, несколько человек ранены.
"Через десятки свидетелей оккупанты вынуждены были признаться: сегодня детям во время турнира по самбо они... демонстрировали ручной противотанковый гранатомет. "Демонстрант" нажал на курок. Как результат — несколько человек получили травмы", — рассказал чиновник.
Напомним, что оккупационные власти в Запорожской области постепенно искажают населенные пункты региона. Так, Федоров рассказал, что из Мелитополя враг сделал свалку. В большинстве оккупированных городов есть проблемы с постоянным водоснабжением и электроэнергией.
Также мы сообщали, что оккупанты заставили владельцев гостиниц и баз отдыха сообщать обо всех посетителях, которые туда приезжают. По словам Федорова, россияне еще на один шаг стали ближе к "тоталитарному контролю на ВОТ".
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