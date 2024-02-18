Обстрелы Краматорска и Славянска — спасатели продолжают ликвидацию последствий
Россия обстреляла в субботу, 17 февраля, Краматорск и Славянск Донецкой области. Спасатели продолжают ликвидировать последствия атак врага.
Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины в Telegram.
Обстрелы Краматорска и Славянская 17 февраля
По состоянию на утро 18 февраля известно о последствиях:
- в Краматорске разрушен частный жилой дом.
Из-под завалов спасатели извлекли тела двух погибших людей, работы продолжаются. Также пожарные ликвидировали два возгорания, возникшие в результате обстрела.
- в Славянске зафиксировано частичное разрушение трехэтажного здания школы, возник пожар.
По предварительной информации, под завалами может находиться человек.
В настоящее время возгорание было ликвидировано, спасатели проводят аварийно-спасательные и поисковые работы.
Напомним, 17 февраля россияне обстреляли Краматорск и Славянск на Донетчине. Заместитель руководителя Офиса Президента Алексей Кулеба рассказал о последствиях удара.
Впоследствии спасатели извлекли из-под завалов тело еще одной жертвы российской агрессии в Краматорске Донецкой области. Как известно, в результате ракетного удара по частному сектору погибли два человека.
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