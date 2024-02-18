Обстрелы Краматорска и Славянска — спасатели продолжают ликвидацию последствий

Спасатели ликвидируют последствия. Фото: ГСЧС

Россия обстреляла в субботу, 17 февраля, Краматорск и Славянск Донецкой области. Спасатели продолжают ликвидировать последствия атак врага.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины в Telegram.

Обстрелы Краматорска и Славянская 17 февраля

По состоянию на утро 18 февраля известно о последствиях:

в Краматорске разрушен частный жилой дом.

Аварийно-спасательные работы. Фото: ГСЧС

Из-под завалов спасатели извлекли тела двух погибших людей, работы продолжаются. Также пожарные ликвидировали два возгорания, возникшие в результате обстрела.

в Славянске зафиксировано частичное разрушение трехэтажного здания школы, возник пожар.

Аварийно-спасательные работы. Фото: ГСЧС

По предварительной информации, под завалами может находиться человек.

Аварийно-спасательные работы. Фото: ГСЧС

В настоящее время возгорание было ликвидировано, спасатели проводят аварийно-спасательные и поисковые работы.

Скриншот поста МВД Украины

Напомним, 17 февраля россияне обстреляли Краматорск и Славянск на Донетчине. Заместитель руководителя Офиса Президента Алексей Кулеба рассказал о последствиях удара.

Впоследствии спасатели извлекли из-под завалов тело еще одной жертвы российской агрессии в Краматорске Донецкой области. Как известно, в результате ракетного удара по частному сектору погибли два человека.