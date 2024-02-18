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Обстрелы Краматорска и Славянска — спасатели продолжают ликвидацию последствий

18 февраля 2024 09:58
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Обстрелы Краматорска и Славянска — спасатели продолжают ликвидацию последствий
Спасатели ликвидируют последствия. Фото: ГСЧС
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Россия обстреляла в субботу, 17 февраля, Краматорск и Славянск Донецкой области. Спасатели продолжают ликвидировать последствия атак врага.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины в Telegram.

Обстрелы Краматорска и Славянская 17 февраля

По состоянию на утро 18 февраля известно о последствиях:

  • в Краматорске разрушен частный жилой дом.
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Аварийно-спасательные работы. Фото: ГСЧС

Из-под завалов спасатели извлекли тела двух погибших людей, работы продолжаются. Также пожарные ликвидировали два возгорания, возникшие в результате обстрела.

  • в Славянске зафиксировано частичное разрушение трехэтажного здания школы, возник пожар.
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Аварийно-спасательные работы. Фото: ГСЧС

По предварительной информации, под завалами может находиться человек.

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Аварийно-спасательные работы. Фото: ГСЧС

В настоящее время возгорание было ликвидировано, спасатели проводят аварийно-спасательные и поисковые работы.

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Скриншот поста МВД Украины

Напомним, 17 февраля россияне обстреляли Краматорск и Славянск на Донетчине. Заместитель руководителя Офиса Президента Алексей Кулеба рассказал о последствиях удара.

Впоследствии спасатели извлекли из-под завалов тело еще одной жертвы российской агрессии в Краматорске Донецкой области. Как известно, в результате ракетного удара по частному сектору погибли два человека.

ГСЧС
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