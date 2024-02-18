Опасность сместилась – каким областям грозит баллистика

Запуск ракеты в ночное небо. Фото: REUTERS

Воздушная тревога в Украине в воскресенье, 18 февраля, сместилась с северо-востока на центральные области. Да, "покраснели" Днепропетровская и Запорожская области, кроме которых в опасности Донецкая, Харьковская, Полтавская. Есть опасность баллистики.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины .

Украинские военные информируют об угрозе применения баллистического вооружения для Днепропетровской и Запорожской областей. Другие регионы в опасности из-за вражеских БПЛА.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Таким образом, воздушная тревога охватила следующие области:

Полтавскую,

Харьковскую,

Донецк,

Днепропетровске,

Запорожская.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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