Опасность сместилась – каким областям грозит баллистика
18 февраля 2024 01:06
обновлено: 01:11
Запуск ракеты в ночное небо. Фото: REUTERS
Воздушная тревога в Украине в воскресенье, 18 февраля, сместилась с северо-востока на центральные области. Да, "покраснели" Днепропетровская и Запорожская области, кроме которых в опасности Донецкая, Харьковская, Полтавская. Есть опасность баллистики.
Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины .
Украинские военные информируют об угрозе применения баллистического вооружения для Днепропетровской и Запорожской областей. Другие регионы в опасности из-за вражеских БПЛА.
Таким образом, воздушная тревога охватила следующие области:
- Полтавскую,
- Харьковскую,
- Донецк,
- Днепропетровске,
- Запорожская.
Новость дополняется...
Читайте Новини.LIVE!