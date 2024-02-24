Залужный, Сырский, Марченко, украинские герои войны

Генерал Валерий Залужный. Фото: Генштаб ВСУ

Новини.LIVE начинают серию материалов, посвященных дате начала полномасштабной войны. В первом материале речь пойдет о тех, кто остановил российскую агрессию и спас Украину — о генералах, офицерах и простых украинцах.

Валерий Залужный

Генерал Валерий Залужный встретил 24 февраля 2022 года в должности Главнокомандующего Вооруженными силами Украины. В главной должности в воюющей стране. На должности, ответственность которой в тот момент была не просто колоссальной, а главной в выживании Украины.

Конечно, политическую ответственность за сохранение Украины несли и несут Президент (он же Верховный главнокомандующий) Владимир Зеленский, министерство обороны, Верховная Рада (формально объявляющая военное положение и мобилизацию) — но все понимали, что главной силой, которая одна могла противостоять мощному агрессору, была армия.

Именно поэтому ее командующий и стал ключевой персоной — особенно в первые, тяжелые дни войны, когда все, даже нынешние ярые партнеры Украины из коллективного Запада, давали нашему государству до 100 часов борьбы, а дальше…

А "дальше" не произошло именно потому, что Вооруженные силы Украины возглавлял в тот момент Валерий Залужный. Его роль будет соответствующим образом оценена после войны, после детального анализа всех действий Главнокомандующего ВСУ. Мы же отметим сейчас, что ярким показателем популярности, яркой оценкой действий Залужного стала реакция сначала на слухи об увольнении, а затем и на само увольнение. Да и социология более чем красноречивая — рейтинг доверия к генералу самый высокий в Украине.

Александр Сырский

Нынешний Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский попал в этот список отнюдь не за работу в своей нынешней должности. Хотя успешный выход украинских бригад из почти окруженной Авдеевки (о чем российские имперские пропагандисты рассказывали на своих эфирах с откровенной злобой – мол, упустили такую возможность взять большое количество вражеских войск в плен) тоже заслуживает уважения.

Но прежде всего Сырского следует отметить за два других события. Прежде всего, это оборона Киева. Столица была главной целью оккупантов — что бы они потом, после провала блицкрига, не рассказывали о том, что это был лишь отвлекающий маневр для защиты "народа Донбасса". И эту цель россияне не смогли достичь именно благодаря тогдашнему командующему Сухопутными войсками ВСУ.

И оборона Киева в целом, и идея взорвать дамбу на реке Ирпень, что остановило вражеское наступление (и, вероятно, спасло столицу, потому что оккупанты потеряли темп, после чего о скором захвате Киева речь уже не шла) — все это дело рук Сырского.

Как и другая операция, уже совсем противоположного характера. Это легендарное Слобожанское контрнаступление, когда Вооруженным силам Украины удалось в короткие сроки освободить почти всю оккупированную часть Харьковской области и обезопасить север Донецкой области, Краматорско-Славянскую агломерацию от захвата.

Дмитрий Марченко

Другим направлением, которое стало ключевым в первые дни наступления российских войск в феврале 2022 года, стал Юг. Тогда россияне сумели не просто прорваться вглубь Херсона, а даже перейти Днепр. После этого им открылась дорога на Николаев и к северу — в район Южноукраинской АЭС.

Для тех, кто уже подзабыл, какова была ситуация на Юге весной 2022-го, напомним, что российские войска стояли не только под Николаевом — что в случае захвата города означало прямой путь на Одессу и в Приднестровье, — а в районе Вознесенска (около 30 км от атомной электростанции).

Фактически в марте на волоске висела судьба не только Николаева, а целого Юга и всей Украины, потому что отрезание от Черного моря означало очень серьезные экономические проблемы, прежде всего. А также возможность продвижения российских войск на Подолье.

И в этой ситуации настоящим героем проявил себя генерал-майор Дмитрий Марченко. Он успешно организовал оборону Николаева, остановив и отбросив российские войска к востоку, в Херсон. Юг устоял, Южноукраинскую АЭС россияне не смогли захватить — стратегический план россиян на этом направлении был сорван, а в конце 2022 года они вообще потеряли все захваченные на правобережье Днепра территории.

Призрак Киева

Одним из ключевых факторов успеха российской армии в первые дни даже часы полномасштабной войны должна была стать авиация. Как истребительно-бомбардировочная, так и десантная. Недаром главными целями россиян в первый день вторжения стали аэродромы Васильков и Гостомель. Намерение было понятно — вражескую, украинскую авиацию уничтожить, а свой десант, который через несколько часов будет уже в центре Киева, высадить.

Но этого не вышло. Не произошло благодаря тому, кого назвали "Призрак Киева". Точнее, благодаря тем, потому что, как позже выяснилось, за 24 февраля 2022 года уничтожить шесть российских самолетов удалось не одному офицеру 40-й бригады тактической авиации Воздушных сил, а нескольким.

Впрочем, свое персонализированное воплощение "Призрак Киева" на время получил. Им стал майор Степан Тарабалка, погибший 13 марта 2022-го в воздушном бою над Житомиром. Отметим и его, но не будем забывать, что "Призрак Киева" — это все летчики, сумевшие дать достойный бой российской авиации, которые не позволили высадить десант и захватить украинскую столицу. Каждый из них достоин этого звания, каждый из этих украинских лётчиков является героем войны.

Волонтеры

Пятый пункт нашего геройского рейтинга мы решили отдать тем, кто не взял оружие — но сделал для армии столько, что переоценить значение этой работы поистине невозможно. Это украинские волонтеры, которые вытащили на своих плечах и до сих пор тянут поставки всего, что только возможно, для армии и не только.

Причем речь идет не только о вспомогательных компонентах — как форме, еде или бронежилете. Украинские волонтеры всерьез включились в поставку Вооруженным силам Украины такой сверхважной малой техники, как дроны.

Беспилотники уже можно считать одним из главных открытий полномасштабной российско-украинской войны — и нет в ВСУ ни одной бригады, которая не получала бы FPV-дроны от волонтерских организаций. Большие фонды и конкретные волонтеры, все они работают в одном направлении, все они пытаются достичь одного, победы Украины. И без волонтеров, как и без западной военной помощи, Украина не продержалась бы так долго.