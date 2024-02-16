День военного журналиста - подробности жизни Яна Доброносова

Фотограф Ян Доброносов. Фото: Новини.LIVE

В Украине 16 февраля отмечают день военного журналиста — людей, показывающих всему миру кровавые преступления РФ. Ян Доброносов — парламентский фотограф, с началом полномасштабной войны сменивший кулуары Рады на позиции защитников на фронте, прифронтовые города, места вражеских ракетных обстрелов. Его фото — это об оперативности, уникальности и истории.

О работе на войне, заработке и профессиональных мечтах — в эксклюзивном интервью для Новини.LIVE.

— До войны ты фотографировал сумочки депутатов, почему потом все-таки решил работать на войне?

— Каждый мужчина этого государства напрямую хочет быть причастным к победе нашей страны. Как я могу это сделать? У меня есть камера, и я могу снимать. Можно и свадьбу снимать, но если говорить эгоистично, это даже спросом не пользуется. А когда я работаю на фронте или на военных событиях, я чувствую себя причастным к войне со стороны моего государства, которое находится на стороне правды.

Интервью с фотографом Яном Доброносовым. Фото: Новини.LIVE

Таким образом, я на какой-то процент скрываюсь от войны, чтобы не защищать с автоматом в руках. Но в своем деле я могу быть более полезен, потому что мировое сообщество смотрит ваши и наши материалы. Я фотографирую, а вы — журналисты — все распространяете.

Портрет Яна Доброносова. Фото: Новини.LIVE

— Ты часто говоришь, я фотограф, а не журналист. До сих пор не чувствуешь себя журналистом?

— Журналисты дают комплексную картинку, копают информацию. Я только фотографирую. Когда у меня спрашивают, есть ли контакты человека с фото, я говорю нет. Классные фото, классные люди, сочувствую, но я не знаю как их зовут. Так у меня все истории уже путаются в голове, и я к себе не выдвигаю претензий. А вам, журналистам, нужно все помнить и знать точно.

— Твоя уникальность — оказаться быстрее всего во всех местах. Как тебе удается?

— Я пользуюсь Укрзализныцей. Даже если кто мне говорит, давай я тебя подвезу, то я выбираю поезд. Потому что много в жизни было в ДТП. К сожалению, я не всегда попадаю в пиковые моменты, стараюсь побольше. Основной секрет — поднимать попу.

Ян Доброносов рассказывает о своей уникальности. Фото: Новини.LIVE

Мой принцип, чтобы иметь больше фотографий — нужно больше ездить. Это сейчас и сегодня, не с понедельника. К сожалению, враг нам прибавляет событий. Надо еще моторику иметь в уме.

— Это нужно хотеть быть повсюду. Некоторые называют тебя фанатиком твоей работы, а как ты чувствуешь?

— Я подтверждаю эти слова и скажу, что мне нравится мой труд. Мы говорим не об этом (указывает на разрушенный дом. — Ред.), а о моем труде. Я до войны любил фотографировать сумочки, туфельки, лица. Потому что это привлекает внимание, меня изучают депутаты, службы, люди.

Ян Доброносов сказал, за что любит работу. Фото: Новини.LIVE

В нашей профессии есть очень крутая штука. Вот пример, без оскорблений — моя знакомая работает на кассе в маркете, у нее нет возможности выпрыгнуть за какой-то предел. А я могу по-разному, у меня непонятная граница моих перспектив, карьеры. У меня поэтому есть мотивация.

Когда началась полномасштабная война, где еще я могу себя применить — только это продается, только это на устах людей, это интересно, это событие.

Это история, я делаю историю. Я не отношусь к этому только так, что это плохо. Я считаю, что Украина, как государство, только сейчас борется за свободу, а я принимаю в этом участие. На уровне фотографии — ничего себе. Сидеть в окопе более важно сейчас, но через сто лет будут просматривать фотографии.

— Ты работаешь в разных уголках страны, где тебе труднее всего?

— Я не ассоциирую с городом, во всех городах есть как положительные, так и негативные истории. Я отмечаю, что все приграничные территории насыщаются особенностями — исчезают молодые женщины, меньше детей, больше пенсионеров и военных, повсюду люди, с которыми споришь за позицию. К сожалению, враг работал над этим годами, люди ошибаются.

Беседа с Яном Доброносовым на фоне разрушенного дома в Киеве. Фото: Новини.LIVE

— У тебя есть твоя самая лучшая, любимая работа?

— У меня есть фотография, где два бойца ССО в Бахмуте в январе 2023 года сидят и играют в шахматы.

Бойцы ССО в Бахмуте и январе 2023 года. Фото: Ян Доброносов

Такая же фотография по композиции есть у Месси из Роналду, где они играют перед чемпионатом мира в шахматы. Была мечта, осуществимая или нет, чтобы встретиться с ними — два фотографа, которые делали фото, и эти две пары, чтобы сфотографировать четверку.

Месси из Роналду играют в шахматы. Фото: Louis Vuitton

— Мы начинали с того, что до войны ты был парламентским фотографом, а сейчас рассматривают возможность вернуть медиа в кулуары. Ты вернешься?

— Отчасти я считаю, что на это имею право. Когда такой человек как Влад Содель фотографировал часы, такие как я начали снимать смс политиков, это мы их развили. На последнем созыве работало много каналов, вы нас обошли. Но я считаю, что мы завели моду дисциплины в парламенте и т.д. Но, к сожалению, эти локальные скандалы в парламенте о смс или платье не оказывают влияния на государство.

Хочу вернуться. Я хочу, чтобы это зритель знал и услышал — до войны я в парламенте зарабатывал деньги тем, что я умел этот продукт продать — на Getty, на редакции. Для меня парламентский день — это была коммерческая история. У меня работали два-три фотографа, кто-то кому-то доделывал фоторепортажи и т.д. Но сейчас я рассматриваю это иначе, если нас пустят в парламент, то я буду там зарабатывать деньги, чтобы больше ездить.

Я хочу ездить, а мне не хватает ресурса. У меня отличная редакция, но столько, сколько я хочу ездить, это ни одна редакция не может перекрыть. Таким образом, я смогу себя поднять в активности, для меня это очень важно. Тогда вы будете меня видеть больше.

День военного журналиста в Украине — история Яна Доброносова. Фото: Новини.LIVE

Издание Новини.LIVE поздравляет с профессиональным праздником всех военных журналистов. Вы делаете очень важную работу. Берегите себя, где бы вы ни были.