Дания передаст Украине всю свою артиллерию, — Фредериксен

Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен. Фото: PHILIP DAVALI

Премьер-министр Дании Мэтте Фредриксен заявила, что страна передаст Украине всю свою артиллерию. Она призвала другие государства Европы передать все свое военное оборудование, которое не неиспользуется.

Об этом она сказала во время выступления на Мюнхенской конференции безопасности в субботу, 17 февраля, пишет Укринформ.

Дания передаст артиллерию Украине

"Мы, Дания, решили передать Украине всю свою артиллерию. Поэтому извините, друзья, в Европе есть военное оборудование, это вопрос не только производства", — отметила Фредериксен.

Она отметила, что у стран Европы есть оружие, боеприпасы и системы ПВО, которые они пока не используют, поэтому их нужно передать Украине.

По словам главы правительства Дании, Европа сама должна нести ответственность за себя и свою безопасность независимо от того, что происходит в США.

Ранее мы писали, что во время Мюнхенской конференции безопасности Зеленский встретился с Фредериксен. Политики обсудили двустороннее соглашение о безопасности и совместное производство дронов.

Также Фредериксен заявила, что северные страны хотят присоединиться к соглашениям по безопасности и обязательствам перед Украиной. Она уточнила, что Дания готовит новый пакет военной помощи для Украины.