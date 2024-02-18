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Чем важно первое плечо эвакуации — рассказ военного медика

18 февраля 2024 06:30
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Владимир Мыленко
журналист
Чем важно первое плечо эвакуации — рассказ военного медика
Процесс эвакуации раненого украинского военного. Фото: foreignukraines.com
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист

На первом плече эвакуации раненых военнослужащих не просто вывозят с позиций в более-менее безопасную зону. Медики, работающие в составе эвакуационных экипажей, могут стабилизировать состояние раненого, провести инфузионную терапию и другие необходимые процедуры.

Об этом рассказал основатель программы Kontra Application Security Training Дмитрий Козятинский, который сейчас служит в ВСУ в должности боевого медика в медицинской службе "Ульф".

Как медики спасают жизнь еще на позициях

По словам Козятинского, первое плечо эвакуации, так называемые кейсеваки – это не просто процесс перевозки раненых военных в отдаленные от позиций места.

Во время этого процесса очень часто выполняются ключевые для сохранения жизни и здоровья раненых процедур.

"Хороший боевой медик на первом плече может успеть полноценно стабилизировать раненого, привезя его на следующий этап эвакуации с ВВ/ВК доступами, провести инфузионную терапию и все остальное", — пояснил Дмитрий Козятинский, сам выполняющий работу медработника на фронте.

Полтора часа эвакуации с позиций

Также боевой медик подчеркнул, что иногда время первого плеча эвакуации серьезно затягивается.

Причиной здесь могут быть как проблемы с дорогами, так и ситуация с безопасностью, когда просто нельзя двигаться с позиции в тыл из-за обстрелов.

"Самое длинное, что я видел, было примерно полтора часа", — отметил Казятинский.

Напомним, Дмитрий Козятинский ранее рассказывал, какую технику сейчас используют для эвакуации раненых эвакуационные экипажи, работающие с Силами обороны Украины, и заезжают ли эвакуационные автомобили на позиции ВСУ.

ВСУ
эвакуация
медики
армия
война в Украине

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