Повлияет ли потеря Авдеевки на ход войны в Украине — ответ адмирала НАТО

Разрушенная Авдеевка. Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak

Глава военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что Авдеевка с военной точки зрения является небольшой потерей, ведь российские оккупанты разрушили всю инфраструктуру города. Известно, что украинские военные вышли из Авдеевки 17 февраля по решению Генштаба ВСУ.

Об этом он сказал в комментарии для издания Foreign Policy в субботу, 17 февраля.

Мнение адмирала НАТО о ситуации с Авдеевкой

"В военном плане это не большая потеря (Авдеевка. — Ред.). Они разрушили всю инфраструктуру. Поэтому нет города. Есть еще пара сотен метров", — отметил глава военного комитета Альянса.

Глава военного комитета НАТО Роб Бауэр. Фото: пресс-служба НАТО

В издании отмечают, что армия РФ захватила Авдеевку ценой очень больших потерь и боезапасов. Однако Россия находится на далеком расстоянии от победы в войне.

По оценкам "более десяти европейских военных чиновников и экспертов", ситуация на фронте серьезная, однако ВСУ не грозит падение или большие неудачи на поле боя.

Несомненная победа Украины

"Пессимисты проигрывают войны. Украине тяжело? Да. Если бы вы спросили в 1942 году у Европы: "Как идет война?", не думаю, что нашлось бы много оптимистов. Мы все равно победили", — рассказал Бауэр.

Такого мнения также придерживается и бывший аналитик в Атлантическом совете Кристофер Скалуб.

"Я не думаю, что это конец света. Не похоже, что россияне остановятся, но и украинцы тоже", — заверил он.



Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что ВСУ вышли из Авдеевки из-за того, что военная помощь от партнеров стала слабее. Однако он подчеркнул, что Украина все вернет.

Также командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщил, что в течение четырех месяцев активной оборонной операции города Авдеевки украинские воины ликвидировали 47 186 российских оккупантов.