Атака "шахедов" на Николаев - Ким рассказал о последствиях обстрела
Глава Николаевской области Виталий Ким заявил, что в Николаеве и области работали силы ПВО. Удалось сбить около трех вражеских беспилотников.
Об этом Виталий Ким сообщил в Telegram.
Атака на Николаевщину 11 февраля
"К тому, что раньше писал все норм. Но было +3 и -3. Сейчас последний" , - отметил Ким.
Позже он добавил, что "Все... Все нормы".
Между тем, в ряде областей с вечера 10 февраля до сих пор продолжается воздушная тревога.
Взрывы в Николаеве в ночь на 11 февраля
Напомним, что в Николаеве прозвучала серия взрывов . Сначала было слышно звуки взрывов в городе вечером, 10 февраля. Тогда только начиналась атака беспилотников.
Также мы сообщали, что в Николаеве раздавались взрывы около 1:00 11 февраля. Таким образом враг обстреливал юг.
Добавим, что около 1:45 в Николаеве тоже можно было услышать взрывы. Тогда Ким отметил , что это работает ПВО.
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