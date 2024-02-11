Атака "шахедов" на Николаев - Ким рассказал о последствиях обстрела

Запуск ракеты в ночное небо. Фото: Минобороны Украины

Глава Николаевской области Виталий Ким заявил, что в Николаеве и области работали силы ПВО. Удалось сбить около трех вражеских беспилотников.

Об этом Виталий Ким сообщил в Telegram.

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Атака на Николаевщину 11 февраля

"К тому, что раньше писал все норм. Но было +3 и -3. Сейчас последний" , - отметил Ким.

Позже он добавил, что "Все... Все нормы".

Скриншот сообщения из телеграмм-канала руководителя Николаевской ОВА Виталия Кима

Между тем, в ряде областей с вечера 10 февраля до сих пор продолжается воздушная тревога.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Взрывы в Николаеве в ночь на 11 февраля

Напомним, что в Николаеве прозвучала серия взрывов . Сначала было слышно звуки взрывов в городе вечером, 10 февраля. Тогда только начиналась атака беспилотников.

Также мы сообщали, что в Николаеве раздавались взрывы около 1:00 11 февраля. Таким образом враг обстреливал юг.

Добавим, что около 1:45 в Николаеве тоже можно было услышать взрывы. Тогда Ким отметил , что это работает ПВО.