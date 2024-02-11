Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война 2024 arrow Атака "шахедов" на Николаев - Ким рассказал о последствиях обстрела arrow

Атака "шахедов" на Николаев - Ким рассказал о последствиях обстрела

11 февраля 2024 02:13
обновлено: 02:27
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Атака "шахедов" на Николаев - Ким рассказал о последствиях обстрела
Запуск ракеты в ночное небо. Фото: Минобороны Украины
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Глава Николаевской области Виталий Ким заявил, что в Николаеве и области работали силы ПВО. Удалось сбить около трех вражеских беспилотников.

Об этом Виталий Ким сообщил в Telegram.

Читайте также:

Атака на Николаевщину 11 февраля

"К тому, что раньше писал все норм. Но было +3 и -3. Сейчас последний" , - отметил Ким.

Позже он добавил, что "Все... Все нормы".

Скриншот сообщения из телеграмм-канала руководителя Николаевской ОВА Виталия Кима
Скриншот сообщения из телеграмм-канала руководителя Николаевской ОВА Виталия Кима

Между тем, в ряде областей с вечера 10 февраля до сих пор продолжается воздушная тревога.

Карта воздушной тревоги в Украине 11 февраля
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Взрывы в Николаеве в ночь на 11 февраля

Напомним, что в Николаеве прозвучала серия взрывов . Сначала было слышно звуки взрывов в городе вечером, 10 февраля. Тогда только начиналась атака беспилотников.

Также мы сообщали, что в Николаеве раздавались взрывы около 1:00 11 февраля. Таким образом враг обстреливал юг.

Добавим, что около 1:45 в Николаеве тоже можно было услышать взрывы. Тогда Ким отметил , что это работает ПВО.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:18 Экс-командир "Азова" Жорин отреагировал на заявления о присоединении Закарпатья к Венгрии

4 февраля 2024

11:21 Приходько высмеяла Нацотбор Евровидения и назвала своего фаворита

7 февраля 2024

19:34 Под корой Земли обнаружен подземный водный мир и другая жизнь

5 февраля 2024
Новость с фото

05:31В Киеве прогремели два взрыва, — соцсети

9 февраля 2024

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

3 февраля 2024

16:25 Залужный поздравил Усиков — что подарил главнокомандующий

7 февраля 2024
Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

30 января 2024

22:18Кого могут освободить от призыва по новому законопроекту о мобилизации

7 февраля 2024
Новость с видео

03:14 Эти деревья нельзя сажать на участке — опасность для здоровья и дома

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

Актуальное по теме