Повітряна тривога в Миколаївській області — загроза атаки дронів

Політ дрона Shahed-136 у нічному небі. Фото ілюстративне: Мілітарний

В Миколаївській області лунає повітряна тривога. На регіон йдуть ланки дронів-камікадзе Shahed-136.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Читайте також:

Повітряна тривога в Миколаївській області

За повідомленням, перша ланка летить на регіон з півдня північно-західним курсом. Друга — з тимчасово окупованого лівобережжя, західним курсом.

Джерело: Telegram

Cтаном на 19:21 карта повітряних тривог по Україні наразі виглядає так:

Джерело: alerts.in.ua

Нагадаємо, раніше в Харкові внаслідок повітряної тривоги пролунали потужні вибухи. Також сьогодні фіксували зліт винищувача-перехоплювача МіГ-31, який летів до акваторії Чорного моря, внаслідок чого "почервоніла" вся Україна.