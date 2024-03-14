Повітряна тривога в Миколаївській області — загроза атаки дронів
14 березня 2024 19:14
оновлено: 19:28
Політ дрона Shahed-136 у нічному небі. Фото ілюстративне: Мілітарний
В Миколаївській області лунає повітряна тривога. На регіон йдуть ланки дронів-камікадзе Shahed-136.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
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Повітряна тривога в Миколаївській області
За повідомленням, перша ланка летить на регіон з півдня північно-західним курсом. Друга — з тимчасово окупованого лівобережжя, західним курсом.
Cтаном на 19:21 карта повітряних тривог по Україні наразі виглядає так:
Нагадаємо, раніше в Харкові внаслідок повітряної тривоги пролунали потужні вибухи. Також сьогодні фіксували зліт винищувача-перехоплювача МіГ-31, який летів до акваторії Чорного моря, внаслідок чого "почервоніла" вся Україна.
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